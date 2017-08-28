سجلت في مخفري الجابرية والنقرة قضيتا سرقة ضد مجهولين الأولى تعرض مواطن لسرقة 50 طن حديد و1100 كيس اسمنت في منطقة الجابرية من قبل مجهولين، والأخرى تعرض وافد لسرقة دراجته النارية التي تتبع احد المطاعم في النقرة من قبل مجهول.

وفي التفاصيل ابلغ مواطن مخفر شرطة الجابرية عن تعرض منزله الواقع في نفس المنطقة لسرقة 50 طنا من الحديد و1100 كيس من الاسمنت للبناء كانت امام منزله قيد الانشاء، وسجلت على ذلك قضية سرقة ضد مجهول.

ومن جهة اخرى قدم وافد عربي بلاغا لمخفر شرطة النقرة افاد فيه بسرقة دراجته النارية وكان يستخدمها لتوصيل الطلبات التي تتبع احد المطاعم في شارع تونس من قبل مجهول، وسجلت قضية سرقة دراجة واحيلت الى الاختصاص.