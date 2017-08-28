هاني الظفيري

سجل مواطن قضية تحت مسمى السرقة عن طريق الكسر اثناء توقفه لشراء علبة سجائر في محافظة الجهراء، وتم احالة ملف القضية الى رجال المباحث في محاولة لضبط المتهم.

وقال مصدر امني ان بلاغا تقدم به مواطن لرجال مخفر الجهراء الشمالي عن تعرض مركبته لكسر الزجاج الجانبي والاستيلاء على ساعة روليكس وآيفون 7 بعد ان ترك مركبته في مواقف احد المجمعات الشهيرة لشراء علبة سجائر، وتم تسجيل قضية.

من جهة اخرى، تقدم مواطن يعمل في وزارة الدفاع الى مخفر شرطة النعيم وقدم تقريرا طبيا بشأن إصابة شقيقه، مشيرا الى انه اصيب بحادث انقلاب سيارته الاميركية على طريق الدائري الرابع.



وتضمن التقرير الطبي ان المصاب في حالة سيئة وهناك تورم وكسور في اجزاء متفرقة بجسده ويتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة بمستشفى الجهراء.