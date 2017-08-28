عبدالكريم أحمد

قررت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف إيقاف تنفيذ حكم أول درجة بإعادة الجنسية إلى 46 مواطنا من عائلة واحدة، لحين الفصل بالدعوى التي تم إرجاؤها للمرافعة.

من جهة اخرى، أخلت النيابة العامة سبيل الناشط بمجال الإعاقة علي الثويني والمسؤولة السابقة بالهيئة العامة لشؤون الإعاقة نجاة القلاف بكفالة مالية قدرها 1000 ألف لكل منهما.



وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهمين وواجهتهما بتهم تتعلق بتسريب مستندات ومعلومات خاصة بجهة حكومية وموظفيها إلى أحد الحسابات في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر»، لكنهما أنكرا الاتهامات.