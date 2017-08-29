محمد الجلاهمة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا موسعا لتحديد هوية شخص مجهول تعمد الاصطدام بمركبة وافد اميركي كان يسير على الدائري السابع وأعادت هذه القضية أجواء الداعشي المصري الذي ارتطم بشاحنة آلية اميركية وأصاب 3 واعترف لاحقا بانتمائه لتنظيم داعش الارهابي.

وأكد الاميركي المجني عليه ان المتهم كان يتعمد الحاق الأذى به، حيث كان يتبعه واصطدم به اكثر من مرة محاولا احداث اصابات مباشرة به وبمركبته وبشكل متعمد.

وقدم الاميركي بواسطة مترجمة بيانات مركبة المعتدي الذي لاذ بالفرار بعد دعمه، وسجلت قضية اتلاف برقم 153/2017 جنح الاحمدي.