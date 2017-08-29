أمر وكيل نيابة الأحمدي بتحويل جثة مواطنة من مواليد 1981 الى الطب الشرعي والطلب من رجال مباحث الأحمدي الوقوف على ملابسات الوفاة داخل شقتها وأمر بتسجيل القضية وفاة نتيجة شبهة جنائية.

وبحسب مصدر امني فإن حارس بناية تقيم بها السيدة وهو مصري الجنسية ابلغ عمليات الداخلية بأن هناك سيدة تستأجر شقة يصدر عنها رائحة كريهة وأنه حاول على مدى ايام الاتصال بها وطرق بابها ولكن لم ترد، وإزاء البلاغ تم ابلاغ وكيل النائب العام والذي منح اذنا بكسر باب الشقة للوقوف على مصدر الرائحة الكريهة وبعد فتح الباب من قبل رجال الإطفاء شوهدت السيدة متوفاة وقد اوشكت على التحلل، وهو ما يشير الى ان الوفاة مر عليها ايام، هذا وتم اخطار رجال الادلة الذين حضروا لمعاينة الجثة.