محمد الجلاهمة

أصدر مديرو الأمن في عدد من المحافظات تعليمات الى عموم القوة بضرورة الانتشار المكثف في مواقع الاحتفالات بعيد الأضحى لتوفير اقصى درجات الأمن للمواطنين والمقيمين. وبحسب تعميم اصدره مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح فإنه يتحتم ان يتم توزيع دوريات امنية على مواقع الاحتفالات المدرجة بالخطة.

والتنسيق مع القيادات والتأكيد على حضور القوة المكلفة وفي حال تخلف اي عنصر من القوة المفروزة لأي سبب يتم فرز عنصر آخر بديلا عنه من جهة عمله.

وإبلاغ عمليات وارة بالجاهزية الأمنية.

وأن تكون القوة المشاركة تحت امرة القائد الامني للمنطقة وبإشراف رئيس المخفر حسب النطاق الاختصاصي لمواقع الاحتفالات وفق الخطة الأمنية المرفقة.

ويتم إبلاغ القوة المشاركة بالتواجد في مواقع التوزيع اعتبارا من اول ايام عيد الاضحى من الساعة 2:30 ظهرا وحتى إغلاق المجمعات التجارية.

وتواجد القوة الموزعة على مقصب الظهر الساعة 5 فجر يوم العيد حتى صلاة المغرب.

وتكون القوة المفروزة في اول ايام العيد نفسها في ثالث ايام العيد والقوة المفروزة في ثاني ايام العيد نفسها في رابع ايام العيد حسب الخطة الامنية. مع التواجد باللباس الميداني (الكحلي)،

والتقيد بالقيافة العسكرية وحسن التعامل مع الجمهور والظهور بالمظهر اللائق لرجل الشرطة.