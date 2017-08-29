محمد الدشيش

نقل حدث سوري الى مستشفى مبارك للعلاج من جرح قطعي احدثه في نفسه باستخدام سكين بعد ان واجهه شقيقه الاكبر بأنه سرق من المحل 310 دنانير.

وبحسب مصدر امني فإن حدثا سوريا من مواليد 2000 وصل الى مستشفى مبارك مصابا بطعنة في الذراع اليسرى وبسؤاله عن الإصابة قال انه هو الذي احدثها بنفسه، وبإعادة التحقيق مع الحدث قال ان شقيقه الاكبر لديه محل للستالايت في حولي وانه كلف بحراسة المحل حتى يتناول شقيقه الاكبر طعام الغداء.

وما ان وصل شقيقي الاكبر الى المحل حتى فوجئت به يتهمني بسرقة 310 دنانير، وهذا هو ما دعاني إلى الانتحار. هذا، وكشفت التحقيقات ان الحدث أقدم بالفعل على سرقة شقيقه المبلغ المذكور.