أحمد الجيران

أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر انه سيتم إيقاف العمل في مراكز الجواز الإلكتروني وذلك اعتبارا من السبت المقبل، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، على ان يتم معاودة العمل فيها خلال عطلة فترة نهاية الأسبوع القادم.

وأشارت الإدارة الى أن المراكز الخاصة بالجوازات الإلكترونية هي: مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة- مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية- مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي- مركز خدمة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء- مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير- ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي.