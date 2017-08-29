عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى المتهم فيها مواطن ومواطنة وبحريني وأردني وثلاثة لبنانيين بالنصب والاحتيال ببيـع عقارات خارجية وغسـيل أمـوال بمبالغ تصـل إلـى 72 مليـون دينـار إلى 25 سبتمبر المقبل لـحضور ضـابط الـواقعة واستجوابه بتقرير اتهاماته.
وكانت المحكمة قد عقدت امس اولى جلساتها وتخللها حضور المحامي عز المساعيد بصفته وكيـل المـتهم الأول حيث طالـب المحكمة بانتداب لجنة قضائية أميركية لكشـف بـراءة مـوكله الـذي أكـد أنه لم يكن طرفا في التعاقدات في القضية ورغم ذلك أوصله الضغط الإعلامي إلى السجن.