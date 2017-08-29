شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي في البحث عن شخصين مجهولين أشهرا سكاكين في وجه وافد مصري يعمل سائق تاكسي جوال وسلباه 180 دينارا.

وبحسب مصـدر امـني، فـإن مصريا مـن مواليد 1981 قال انه توقف في منطقـة الـشويخ الصناعية لطلب شخصين توصيلهما الى منطقـة حـولي، وخـلال توجهه الى حيث يرغب الشابان، وتحـديدا عـلى الـدائري الرابع مقابل الجابرية قام الراكبان بإشهار سكاكين وسلبـاه ما بحوزته من مال.

من جهة أخرى، تقدم عامل في بقـالة تقـع في منطقة ميدان حولي الى مخفر شرطة المنطقة وأبلـغ عن سرقة بقالته فجرا، وحدد المسروقات بـ 50 دينارا عبارة عن كروت اتصالات الى جانب 180 دينارا كانت متواجدة في خزينة البقالة.