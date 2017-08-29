محمد الجلاهمة

فتح رجال مباحث شرطة النعيم بالتعاون مع احد البنوك المحلية تحقيقا لتحديد هوية لص مجهول حول رصيد مواطنة من 910 دنانير الى صفر دينار كويتي، فيما اكد مصدر امني ان رجال المباحث شرعوا في التنسيق مع إدارة بنك محلي للاطلاع على صور الشخص الذي سحب المبالغ المالية على دفعات وكانت مواطنة من مواليد 1992 تقدمت الى مخفر النعيم وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي وقالت في إفادتها ان رصيدها تعرض للسرقة على دفعات وأن إجمالي المبلغ الذي سحب منها هو كامل رصيدها البالغ 910 دنانير مؤكدة ان بطاقة السحب الآلي في حوزتها ورفضت اتهام احد بالسرقة.