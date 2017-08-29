عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لنظر الدعوى المتهم فيها مواطن ومواطنة وبحريني وأردني وثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال ببيع عقارات خارجية وغسيل أموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار، وقررت إرجاءها إلى 25 سبتمبر المقبل لحضور ضابط الواقعة واستجوابه بتقرير اتهاماته.

وتخللت الجلسة حضور المحامي عز المساعيد بصفته وكيل المتهم الأول عبدالعزيز بن حوحو حيث طالب المحكمة بانتداب لجنة قضائية أميركية لكشف براءة موكله الذي أكد أنه لم يكن طرفا فى التعاقدات في القضية وقد أوصله الضغط الإعلامي إلى السجن.

وأشار المساعيد بمرافعته إلى أن الشارع الكويتي تأثر سلبا دون اطلاع على الحقائق والمستندات المبرئة لموكله، مشيرا إلى أن شركات هذا الشاب الكويتي حصلت خلال فترة وجيزة على تصنيفات عالمية تقديرا لأدائها.

وطالب المساعيد وبقية أعضاء الهيئة القضائية بفحص طبي لموكله الذي أكد أنه يعامل كمجرم رغم سلامة موقفه حيث أنه كان يعمل وفقا لقوانين شركات الوساطة المالية المصادق عليها من قبل وزارة التجارة وتحت مراقبتها.