هاني الظفيري

نفذ قطاع الأمن العام حملة موسعة استهدفت الحد من ظاهرة الاستهتار والرعونة في محافظة الأحمدي، واسفرت الحملة التي اشرف على متابعتها وكيل قطاع الأمن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح عن ضبط 9 مركبات جميعها متهالكة، وإحدى هذه المركبات تلك التي تم تداول مقطع فيديو لقائدها وهو «يقحص» بها على مرأى من دورية للأمن العام والهروب بها الى جهة غير معلومة.

وصدرت التعليمات الى مدير عام مديرية امن الأحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة جميع المركبات الى كراج الحجز.

وبحسب مصدر أمني فإن مقطع المركبة الخضراء المدعومة والتي نفذ شاب بها وصلة استهتار حظي باهتمام ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري الذي وجه وكيل قطاع الامن العام لضبط السيارة ووضع حد لظاهرة الاستهتار بضبط المركبات التي تستغل هذه الظاهرة.

ومضى المصدر بالقول انه تم الإيعاز الى مدير عام مديرية الأحمدي العميد عبدالله سفاح الذي شكل قوة قامت بتمشيط المناطق القريبة من جابر العلي، وجرى العثور على المركبة الخضراء، وخلال الحملة تم ضبط 8 مركبات أخرى متهالكة.