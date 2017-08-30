محمد الجلاهمة

أحال مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية يوم امس الى النيابة العامة مواطنة تعمل موظفة في وزارة الصحة بعد ثبوت تقاضيها رشوة تقدر بـ 3 آلاف دينار من احد المرضى مقابل تمكينه من إجراء عملية جراحية بواسطة استشاري أجنبي زائر.

وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى وزير الصحة د.جمال الحربي عن ان موظفة في قسم المواعيد بمستشفى تخصصي في منطقة الصباح الصحية طلبت رشوة من مواطن لتمكينه من إجراء جراحة بواسطة الطبيب الزائر الذي يأتي الى الكويت لأيام محدودة يجري خلالها عمليات معينة.

وإزاء هذه المعلومات الخطيرة وجّه الوزير الحربي إدارة الشؤون الصحية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ومضى المصدر بالقول: قامت ادارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع مدير عام المباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان الذي أبلغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، وجرى الاتفاق على الإيعاز الى ادارة التزوير والتزييف لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة لضبط الموظفة متلبسة بتقاضي الرشوة.

وتابع المصدر بأنه تم التنسيق مع الشخص الذي طلبت الموظفة منه الرشوة وتم تسليمه مبلغا مرقما من قبل المباحث ووضع كاميرات لتوثيق عملية تسلم قيمة الرشوة للموظفة، ولدى تسلمها المبلغ تم القبض عليها.

وأكد المصدر ان تحقيقات ستُفتح مع المتهمة للوقوف على حجم تعاملاتها المشبوهة.