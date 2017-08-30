أمر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية دخول مسكن عن طريق الكسر والاعتداء بالضرب ضد مواطن في العقد الثالث من عمره، فيما فتح تحقيق للوقوف على أسباب التهجم الذي ارتكبه المدعى عليه ليلا واقتحامه شقة كان بداخلها سيدة مسنة و3 فتيات عراقيات ورابعة مصرية أكبرهن تبلغ من العمر 26 عاما وأصغرهن 23 عاما.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا باقتحام شقة في الجابرية من قبل مواطنة عن طريق الكسر والاعتداء على من فيها، وبانتقال رجال الأمن تبين ان الشقة موقع الاقتحام كانت فيها مواطنة من مواليد 1968 وعراقيتان من مواليد 1994 و1991وثالثة من مواليد 1996، والرابعة مصرية من مواليد 1986، وأكدت المبلغات أن المواطن المدعو «ع» من مواليد 1988 اقتحم منزلهن وضربهن.