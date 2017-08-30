محمد الجلاهمة

لم تمر ايام معدودة على واقعة اقدام نزيل خليجي على انهاء حياته شنقا في السجن المركزي وقيام «الداخلية» بفتح تحقيق حول الواقعة، ولم تمر ساعات معدودة على محاولة انتحار نزيل كويتي بنحر نفسه في السجن المركزي ايضا حتى حاول وافد سوري يقضي عقوبة السجن انهاء حياته شنقا باستخدام ملابسه الداخلية وهي الطريقة ذاتها التي اتبعها الخليجي الذي تمكن من اتمام عملية شنقه بنفسه.

وبحسب مصدر امني فإن رئيس قسم الرعاية الصحية والاجتماعية في السجن المركزي وهو برتبة نقيب رفع تقريرا الى مخفر الصليبية طلب فيه تسجيل قضية شروع في الانتحار، وتضمن التقرير الذي سجل بقضية حملت رقم 84/2017 ان نزيلا سوريا يدعى «م.م.س» اقدم على محاولة الانتحار مستخدما ملابسه الداخلية (فانيله) عن طريق تشكيليها على هيئة حبل كذلك تضمن التقرير ان رجال الامن وزملاء النزيل سيطروا عليه قبل ان ينتحر.