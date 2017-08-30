محمد الدشيش

أنقذت العناية الالهية ثم التدخل السريع لرجال الإطفاء عشرات الأشخاص من حريق التهم سرداب عمارة بمنطقة السالمية اول من امس. وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء يفيد باندلاع حريق في سرداب عمارة تقدر مساحته بـ 500 متر مربع يستخدم كمخزن للملابس الجاهزة، وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز السالمية والسالمية الجنوبي بقيادة المقدم يوسف القلاف، وبمجرد الوصول بدأت فرق الإطفاء في مكافحة الحريق والحد من انتشاره لباقي أرجاء السرداب وساهمت الكاميرات الحرارية الخاصة بالكشف عن الحريق التي استخدمها رجال الإطفاء في محاصرة النيران وإخمادها في وقت قياسي.

واقتصرت الإصابات البشرية على 3 حالات إجهاد حراري أصيب بها رجال الإطفاء.