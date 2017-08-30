قضت محكمة الجنايات ببراءة 5 وافدين من الجنسية الاسيوية من تهمة تشكيل عصابة للسرقة في منطقة جليب الشيوخ.

وتتلخص الواقعة في ما شهد به موظف احدى الشركات انه اكتشف سرقة بضائع غذائية من سيارات يستعملها في التوزيع مملوكة لجهة عمله عن طريق كسر الزجاج الامامي الايسر وسرقة ما بها من بضائع حال توقفها في الساحة الترابية المواجهة لاحد مراكز الشرطة، فيما قال ضابط الواقعة ان تحرياته السرية اسفرت عن اتفاق المتهمين جميعا على تشكيل تنظيم عصابي في مجال السرقات عن طريق الكسر حيث يقوم المتهمون الأول والثاني والثالث بارتكاب واقعة السرقة، ويقوم الرابع بتخزين المسروقات في مخزنه إلى ان يقوم الخامس ببيعها عن طريق جهة عمله في بقالة.

وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم الأول مترافعة شفاهة ودفعت ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بالجريمة وبانعدام علاقة موكلها بالواقعة وبتلفيق الاتهام المسند اليه.