هاني الظفيري

أحبط رجال ادارة بحث وتحري محافظة حولي اول من امس ضخ مليون دولار و50 الف دينار فئتا الـ ١٠ و20 دينارا في السوق المحلي بعد ضبط مواطنين ووافد سوري، حيث تمت مداهمة شقة يقومون فيها بتزوير العملة، وتم العثور على كميات كبيرة من الاوراق المالية قبل توزيعها في السوق المحلي، وتبين ان الجناة ضخوا كميات محدودة، وهذا ما ادى الى تورط اعداد قليلة في قضايا تزوير.

وبحسب مصدر امني، فإن قضايا تورط وافدين في تزوير عملة وظهور نتائج التحقيقات بأنهم ابرياء دفع رجال مباحث حولي الى تكثيف تحرياتهم في محاولة للوصول الى مصدر العملة المزورة.



وأضاف المصدر ان التحريات كشفت ان هناك مواطنين وسوريا وراء تزوير العملة ليتم تحديد مكان الشقة التي تستغل في التزوير ومداهمتها عقب إذن من النيابة العامة ليعثر بداخلها على العملات.



وأشار المصدر الى ان العملة المزورة نفذت بتقنية يصعب كشفها.



وأضاف المصدر ان رجال المباحث عثروا في الشقة على أوراق خاصة تستخدم في طباعة العملات المزورة.



هذا، وتمت احالة المتهمين الى النيابة العامة في قضية تزوير عملة، وهي قضية تصنف كقضية امن دولة.