هاني الظفيري

حال رجال مباحث الفروانية دون ضخ نحو 200 زجاجة خمر مستوردة متنوعة الى السوق المحلي قبل 24 ساعة في عطلة عيد الاضحى المبارك، حيث تم ضبط وافد آسيوي واحالته الى النيابة العامة بتهمة الاتجار في المواد المسكرة وتهريبها.

وبحسب مصدر امني، فإن رجال مباحث الفروانية وصلت اليهم معلومات عن حيازة آسيوي للخمور المستوردة وانه بصدد بيعها تزامنا مع عطلة عيد الاضحى المبارك، وعليه تم اجراء مزيد من التحريات والتي اكدت صحة المعلومات ليتم استصدار اذن نيابي ومداهمة منزل الوافد في احدى شقق الفروانية والعثور على الخمور التي تم التحفظ عليها وتدوين تقرير بشأنها.