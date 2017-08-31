مشاري المطيري

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام في محافظات الكويت برئاسة اللواء ابراهيم الطراح عن ضبط 6 مطلوبين جنائيا ومدنيا ومتغيب بالإضافة الى 56 مخالفا لقانون الإقامة وبدون اثبات.



وبحسب بيان صادر عن الداخلية فإن الحملات أسفرت ايضا عن ضبط مركبتين مطلوبتين و(4) قضايا مخدرات و(2) قضية خمور، بالإضافة الى ضبط (8) عمالة سائبة فضلا عن ذلك تم فض (3) مشاجرات وتلقي (149) بلاغا وتحرير (128) مخالفة مرورية وحجز مركبة واحدة.



كذلك تم ضبط (4) إلقاء قبض و(2) بائع متجول، كذلك خيانة امانة وانتهاء اقامة، وبلغت المساعدات الإنسانية (52) مساعدة، كذلك تمت إقامة (225) ثبوت وتواجد أمني، كما تمت معاينة (38) حادثا مروريا وتحرير (128) مخالفة مرورية بالإضافة إلى (33) مهمة اخرى.



وقالت الداخلية في بيانها ان حملات قطاع الأمن العام تستهدف حفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها من خلال التواجد الأمني المكثف في جميع المحافظات بشكل عام وعلى المناطق الخارجية والطرق السريعة بشكل خاص لضبط المخالفين والمركبات المطلوبة على ذمة قضايا سواء مدنية أو جنائية وضمان تنفيذ الأحكام وأوامر الضبط الصادرة بالتعاون مع جهات الاختصاص وضبط المطلوبين والمخالفين والخارجين على القانون فضلا عن وجود العديد من العمالة السائبة في بعض المناطق التي تنتشر فيها تلك الظاهرة.