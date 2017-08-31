محمد الجلاهمة

أصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد قرارات بترقية 311 ضابطا و907 ضباط صف وذلك خلال الأيام الماضية بعد صدور المرسوم بقانون والخاص بميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنتين الماليتين 2016/2017- 2017/2018.



وأعلن نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح الأنصاري انه بناء على القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء وبعد اعتماد ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنتين الماليتين 2016/2017- 2017/2018، تمت ترقية 311 ضابطا و907 ضباط صف، من بينهم 141 من رتبة رائد الى مقدم و164 من رتبة نقيب الى رائد، و6 من ضابط صف الى رتبة ملازم و44 من رتبة وكيل ضابط الى رتبة وكيل أول ضابط، 151 من رتبة رقيب أول الى رتبة وكيل ضابط، و438 من رتبة رقيب الى رتبة رقيب أول، 18 من رتبة عريف الى رتبة رقيب، و256 من رتبة وكيل عريف الى رتبة عريف.

وذكر اللواء الأنصاري ان الإدارة اعتمدت أسماء 165 ضابطا و308 ضباط صف نظرا لاستيفائهم للشروط الخاصة بالترقيات واكتمالهم لمدة البقاء في الرتبة، وسيتم إلحاقهم في دورة تدريبية خاصة للترقية.