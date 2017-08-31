هاني الظفيري

فتح رجال مباحث الفروانية تحقيقا في ملابسات وفاة مواطن في العقد الثالث من عمره داخل حديقة الأندلس وسط ترجيحات بأن الوفاة نتيجة شبهة جنائية، وقال مصدر امني ان قوة مباحث الفروانية تنتظر التقرير النهائي للأدلة الجنائية بشأن الوفاة، لافتا الى ان هناك جهودا ايضا للوقوف على هوية أشخاص ربما كانوا برفقة المتوفى وألقوا به في الحديقة بعد وفاته ، مشيرا الى ان هذه الجزئية ماثلة امام رجال المباحث.



وبحسب مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوجود جثة ملقاة في حديقة الأندلس، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ رجال الأمن والأدلة والمباحث ورصد على جثة المتوفى آثار ترجح ان تكون الوفاة غير طبيعية.