عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة الاستئناف حكم الجنايات ببراءة مدير في وزارة الشؤون من دعوى اتهم فيها بتزوير تقدير احتياج شركات للعمالة دون وجود أصول للمعاملات.



وكان المتهم قد أحيل للمحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليه تهمة التزوير بزيادة أعداد العمالة الخاصة ببعض الشركات، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بتزوير احتياج هذه الشركات لمئات العمال.

وأوضح وكيل المتهم المحامي علي العصفور لـ «الأنباء» ان هذا الحكم هو الثاني عشر الصادر ببراءة موكله من الاتهام في القضية التي بدأت فصولها منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه دفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه.