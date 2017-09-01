محمد الجلاهمة - كريم طارق

شنّ رجال أمن حولي بالتعاون مع رجال من مباحث الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة يوم أمس الأول حملة أمنية موسعة لتفعيل قرار إغلاق المقاهي التي تقدم الشيشة للاحداث، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أحداث كويتيين و10 أحداث من جنسيات: أردنية، إيرانية، عراقية، سورية، مصرية يدخنون الشيشة، وجرى تحرير مخالفات

لـ 6 مقاه كانت تقدم الشيشة للمراهقين. هذا، وتم استدعاء أولياء أمور الأحداث الـ 15 لإلزامهم بالتعهد برعاية أبنائهم، وعدم السماح لهم بالخروج وتدخين الشيشة. وضبط في الحملة أيضا 8 مطلوبين جنائيا ومدنيا و25 مخالفا ومخالفة لقانون الإقامة. وبحسب مصدر أمني، فإن تنسيقا حدث بين قطاع الأمن العام ممثلا في وكيل وزارة المساعد لشئؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الذى اوعز الى مباحث الاقامة، حيث تم تجهيز قوة من مدير امن حولى اللواء عابدين عابدين ومدير عام الادارة العامة لمباحث الاقامة اللواء سعود الخضر. وقال المصدر إن حملة المقاهي شملت عدة مقاه في شارع العثمان بمنطقة النقرة، وكذلك مقاهي شارع سالم المبارك، مشيرا الى أن الحملة امتدت لـ 4 ساعات وجاءت مباغتة وفي توقيت واحد حتى لا ينتقل خبر الحملة من مقهى الى آخر. الى ذلك، كشف رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري لـ «الأنباء»، عن أن تلك الحملة تعد إعادة لجولة تفتيشية سابقة على تلك المقاهي المخالفة التي تم إنذارها بمخالفات العمالة المتواجدة بها وإمهالها الوقت الكافي لتصحيح أوضاعها قبل إعادة التفتيش عليها.