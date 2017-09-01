هاني الظفيري

أنقذت طفلة مخدومها الرضيعة وماتت غرقا، هذا ما حدث في واقعة خادمة نيبالية وطفلة رضيعة من مواليد 2015، وذلك في جاخور في منطقة القشعانية، وفي تفاصيل الخبر، فإن أحد منتسبي غرفة العمليات وهو رقيب أول تلقى اتصالا بحالة غرق لطفلة في أحد أحواض السباحة بالجاخور بالقشعانية. وقام على الفور الرقيب أول بتمرير البلاغ الى الدوريات الأمنية التي على الفور فزعت وتوجهت الى مكان البلاغ.

ولدى وصول أجهزة الداخلية تبين أن هناك حالتي غرق لطفلة ولوافدة نيبالية والتي ألقت نفسها لإنقاذ هذه الطفلة الصغيرة، رغم أنها لا تجيد السباحة، ولكنها استطاعت إنقاذ الطفلة من الغرق، ولكن الخادمة هي من غرقت وتم انقاذها من قبل الموجودين، وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف الجوي وتم نقل الطفلة والخادمة النيبالية الى مستشفى الجهراء، حيث تبين بعد الكشف أن الطفلة حالتها مستقرة، ولكن المشكلة لدى الخادمة والتي أدخلت العناية المركزة، حيث أفادت مصادر بأن الخادمة توفيت في وقت لاحق.