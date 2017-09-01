محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

نفذ قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن الأحمدي يوم امس حملة موسعة في منطقة جابر العلي وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مركبة أغلبها متهالك وجميعها تستغل حسب التحريات في ظاهرة الاستهتار والرعونة.

وقال مصدر أمني: ان حملة أمن الأحمدي جاءت تواصلا للحملات المماثلة التي نفذت في غضون 72 ساعة الماضية وجاءت لوضع حد لظاهرة الاستهتار والرعونة، مشيرا الى ان حملة جابر العلي جاءت عقب تحريات ومعلومات بينت ان هذه المركبات تستغل في الاستهتار، وعليه جرى عمل كمين لأحد مواقع الاستهتار، وضبطت خلالها عدة مركبات، أما المركبات التي تمكنت من الهرب فجرى تتبعها وضبطها مقابل منازل مستخدميها. وأشار المصدر الى ان الحملة جاءت بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح وبإشراف ميداني من قبل مدير الأمن العميد عبدالله سفاح ومدير ادارة الدوريات والعمليات المقدم محمد رجب ورئيس قسم تسييرا لدوريات النقيب حمد الهاجري، وأحيلت المركبات المخالفة وهي 9 جتي و2 وانيت ومركبة رباعية الى كراج الحجز بعد تحرير مخالفات مرورية.