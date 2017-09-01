هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

أحال مدير عام دوريات نجدة الأحمدي الى مخفر شرطة المنطقة شابين، الأول من مواليد 1996 والثاني من مواليد 1994، على خلفية قضية قيادة مركبة في حالة سكر.

وبحسب مصدر امني فإن دورية تابعة للنجدة وخلال جولة لها في الأحمدي رصدت مركبة صدفية اللون يتعرج قائدها بها، فتم توقيفه، وكان برفقته آخر، وتبين انهما من غير محددي الجنسية، وعثر بالمركبة على بطل مياه استبدلت محتوياته بخمر مستوردة، وتم التحفظ على البطل وأحيل الشابان الى جهة الاختصاص.

وعلى صعيد آخر، تمكن رجال امن الفروانية من ضبط وافد آسيوي كان يحمل كرتونا تبين ان بداخله 8 زجاجات خمر مستوردة في منطقة خيطان، وتمت إحالة الوافد الى إدارة الإبعاد الاداري.