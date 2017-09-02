نقل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف تحيات وتهنئة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رجال أمن الحدود، مشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه والتضحية من أجل رفعة شأنه وحمايته من الاخطار باعتبارهم العيون الساهرة التي لا تتوقف عن العطاء للوطن الذي يستحق منا الكثير.

وأعرب عن ارتياحه لما شاهده من يقظة وجاهزية للقوات المتواجدة في المراكز الحدودية البرية ونقاط المراقبة مؤكدا ثقته في هؤلاء الرجال ومدى التنسيق والتعاون بين قيادات وضباط وأفراد قطاع أمن الحدود لمواجهة أي طارئ والتعامل معه بكفاءة واقتدار إضافة إلى سعيهم الدائم لتطوير العمل والتدريب المتواصل واستخدام نظم التكنولوجيا الحديثة التي وفرتها الدولة لمساعدتهم على ضبط الحدود ومراقبتها.

وكان الفريق اليوسف قد قام بجولة ميدانية امس في القطاع الحدودي رافقه مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل العيسي. ومديرية أمن محافظة العاصمة بالإنابة العقيد ناصر العدواني، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح وبزيارة مماثلة لإدارة العمليات وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ.

واستهل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة جولته بزيارة قطاع قلمة الصباح يرافقه مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية. والمقدم صالح محارب العبكل. وقال إن رجال أمن الحدود كل في موقعه يمثلون الدرع الواقية للوطن ويعملون ضمن منظومة أمنية متكاملة معتمدة على تقنيات بالغة التطور.

عقب ذلك توجه الفريق اليوسف إلى منفذ السالمي وكان في استقباله مدير المنفذ العقيد فهد السعيد. وأشاد اليوسف بما لمسه من انجازات أمنية وتقنية على مستوى عال تحققت على أرض الواقع بسواعد أبناء الكويت المخلصين والأوفياء الذين يصلون الليل بالنهار من أجل أمن الوطن وأمان مواطنيه. وأثنى على رجال امن المنافذ وبما شاهده من حرص وتواجدهم على مدار الساعة لحفظ الأمن.

وقام الفريق اليوسف بجولة داخل منفذ السالمي الحدودي تفقد خلالها سير العمل وحركة المغادرة والقدوم وكيفية الاستعلام عن المسافرين كما اطلع على الخدمات المقترحة لهم.

وتوجه الفريق الشيخ اليوسف الى قطاع الابرق وخباري العوازم والرتقة ورافقه مدير إدارة الحدود الشمالية العقيد مجبل الرشيدي ومساعد مدير إدارة الحدود الشمالية العقيد عبدالله حمد. عقب ذلك قام الفريق اليوسف بزيارة منفذ العبدلي وكان في استقباله مساعد مدير عام المنافذ البرية العقيد علي البناي.

وواصل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح جولته بزيارة الى مديرية امن العاصمة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل قطاع الأمن العام ودور مديريات الأمن في الحفاظ على الأمن. ثم توجه إلى مخفر شرطة شرق واطلع على دفتر البلاغات وخدمات المخفر وكذلك المحتجزون في النظارة، والخدمات المقدمة لهم.