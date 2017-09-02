هاني الظفيري

ضمن الجهود التي تبذلها قطاعات الداخلية في تعقب المجرمين ومكافحة الجريمة وضبط الأمن وفرض هيبة القانون، نفذ قطاع الامن العام بقيادة وحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح يرافقه مدير عام مديرية امن حولي اللواء عابدين العابدين حملة شملت منطقتي حولي والسالمية.

واسفرت الحملة عن ضبط 4 مطلوبين جنائيا و15 مطلوبا مدينا و2 بحالة غير طبيعية و4 تشبه بالجنس الآخر و8 حالات تغيب و32 مخالفا لقانون الاقامة و49 عدم حمل إثبات و25 مخالفة تجارة و4 مخالفات قوى عاملة.

وأكدت الادارة استمرار الحملات الأمنية الشاملة والموسعة التي تقوم بها الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في جميع المحافظات بهدف ضبط وملاحقة المتهمين والمخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا والقضاء على كل المظاهر السلبية والحد والوقاية من الجرائم وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق الامن والامان للمواطنين والمقيمين، شارك فيها الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة والإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني، وإدارة مباحث حولي ووزارة التجارة وبلدية الكويت وهيئة القوى العاملة.