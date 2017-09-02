هاني الظفيري

أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان مدير عام مديرية امن الجهراء اللواء علي ماضي تم الإيعاز له بالبحث عن شخص مارس استعراضا خطرا، حيث سار بمركبته الرباعية على إطارين جانبيين في منطقة سعد العبدالله وتم تداول المقطع بشأن الواقعة على نطاق واسع على وسائل التواصل.

وبحسب مصدر امني فإن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح وعقب تداول المقطع والذي يأتي بعد أيام من مقطع مماثل قام به مستهتر في منطقة صباح الاحمد السكنية وضبط، وجه مدير امن الجهراء بضبط المستهتر بالتنسيق مع المرور من خلال تحديد نوع السيارة.