محمد الجلاهمة

سجلت في مخفري هدية والرميثية قضيتان حملتا عنوانا مشتركا وهو «اعتداء بالضرب»، ورغم ان العنوان مشترك في القضيتين فإن الجناة مختلفون، ففي مخفر شرطة الرميثية تقدمت وافدة لبنانية من مواليد 1968 ببلاغ قالت فيه ان زوجها الكويتي الذي يكبرها بـ 4 سنوات ضربها بشكل عنيف بسبب خلاف عائلي، وقدمت المبلغة تقريرا طبيا حافلا بالكدمات، مشيرة الى ان الإصابات أحدثها زوجها بها.

أما القضية الأخرى فكان احد طرفيها معلوما والآخر مجهولا، حيث تقدم وافد مصري وهو المجني عليه من مواليد 1983، وقال انه كان يسير بمركبته في هدية وإذ بشخص يطلب منه التوقف بعد خلاف على أولوية الطريق، وقام الشخص المجهول بضربه بشكل عنيف وأرفق الوافد تقريرا طبيا في القضية التي حملت رقم 117/2017 جنح.