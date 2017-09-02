محمد الجلاهمة

عمم محقق مخفر ميدان حولي على عموم اجهزة وزارة الداخلية مواصفات مركبة رباعية الدفع موديل 2009 وذلك بعد سرقتها في اقل من دقيقة مقابل فرع جمعية تعاونية في منطقة السالمية وتحديدا مقابل فرع هارون الرشيد. وتم تحرير مخالفة لصاحب المركبة بعنوان «ترك سيارة في وضعية تشغيل». وبحسب مصدر امني، فان مواطنا من مواليد 1996 سجل في مخفر ميدان حولي قضية سرقة مركبة برقم «444/2017» وذكر انه دخل فرع الجمعية تاركا سيارته في وضعية تشغيل لمدة دقيقة، وحينما خرج لم يجدها.

كما تقدم مواطن متقاعد الى مخفر شرطة الزهراء متهما آخر حدد اسمه بسرقته خلال وجوده في احدى الوزارات بمنطقة الزهراء في رمضان الماضي، وبحسب البلاغ فان المواطن وهو من مواليد 1961 افاد بأنه تعرض لسرقة مستندات وأموال من داخل سيارته التي كانت متوقفة مقابل الوزارة واشار الى انه تلقى اخطارا من المباحث بضبط الجاني لذا يريد تسجيل قضية.

من جهة اخرى، تقدم وافد هندي ببلاغ إلى مخفر شرطة الشويخ الصناعية وأبلغ عن تعرضه للسلب بالقوة من قبل شخصين أثناء سيره بأحد الشوارع أمس الأول. وقال مصدر أمني إن المبلِّغ أفاد في شكواه لرجال الأمن بأنه وأثناء سيره بأحد الشوارع فوجئ بمركبة تسير نحوه ونزل منها شخصان واعترضا طريقه، وزعما أنهما من رجال المباحث قبل أن يقوم أحدهما بتكتيفه فيما سلب الآخر محفظته وبها 64 دينارا بالقوة ولاذا بالفرار، وأدلى المجني عليه لرجال الأمن بأوصاف الجانيين، وجار جمع التحريات تمهيدا لضبطهما.