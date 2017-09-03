تأمين سلامة المسافرين وعودة الحجاج والقادمين من موسم الإجازات إلى أرض الوطن

تأكيداً على ما يحظى به منتسبي وزارة الداخلية في كافة القطاعات من رعاية واهتمام القيادات العليا والتواصل معهم في الأعياد والمناسبات.. واصل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح جولاته التفقدية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث قام بجولة في قطاع الأمن الجنائي للاطمئنان على سير العمل بما يحقق الارتقاء والتطور بالقطاع وفي إطار دعم المنظومة الأمنية وزيادة كفاءتها.



ولدي وصول الفريق الشيخ اليوسف كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، والمدراء العامون وعدد من قيادات قطاع الأمن الجنائي.



حيث نقل وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ اليوسف إلي رجال قطاع الأمن الجنائي تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل من أجل خدمة الوطن وتحقيق الأمن.



واختتم وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، زيارته بتوجيه الشكر لرجال قطاع الأمن الجنائي، مطالباً إياهم بمواصلة بذل الجهد والعطاء.



زيارة مطار الكويت الدولي

بعد ذلك قام وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف بجولة تفقدية لقطاع أمن المنافذ (مطار الكويت الدولي) استقبله خلالها مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار بالإنابة العقيد عيسى الفيلكاوي، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن المنافذ زار خلالها صالة المغادرين واطلع على آلية سير العمل في كاونتر جوازات المطار وصالة إصدار التأشيرات وبوابات الدخول وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها في التعامل مع الظروف والمعطيات المختلفة وإجراءات التفتيش، وطالبهم بتقديم كافة الإجراءات والتسهيلات في أسرع وقت ممكن وتأمين سلامة المسافرين وعودة الحجاج والقادمين من موسم الإجازات إلى أرض الوطن سالمين.

وأعرب عن تقديره لجهود رجال الامن العاملين في المطار وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن الخطط الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الداخلية في هذا الصدد.