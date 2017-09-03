واصل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، جولاته التفقدية في قطاعات وزارة الداخلية.. فقد قام الفريق الشيخ اليوسف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بجولة تفقدية شملت قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وقطاع الامن الخاص.



واستهل اليوسف جولته بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، حيث كان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم ومدراء الإدارات في القطاع، حيث نقل إليهم الفريق اليوسف تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثنياً على جهودهم المستمرة وخاصة في عطلة عيد الأضحى المبارك.



واستمع الفريق الشيخ اليوسف إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، حول إنجازات القطاع وجهوده خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية لدعم القطاع.



وبدوره تحدث مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي، عن جهود الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكومين والعمل على تنفيذها.



ومن جانبه تحدث مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم، عن نشأة المؤسسات الإصلاحية وآلية العمل بها حتى تحقيق ما تشهده من نقلة نوعية.



وقام الفريق اليوسف بجولة تفقدية داخل مجمع السجون هنأ فيها جميع منتسبي القطاع المتواجدين ثم اطلع على آلية العمل والإجراءات المتخذة في أعمال الحراسة والتفتيش.



وفي نهاية الجولة أشاد الفريق الشيخ اليوسف بجهود منتسبي قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وعطائهم المتواصل من اجل خدمة الوطن.



عقب ذلك توجه الفريق اليوسف إلى معسكر القوات الخاصة بمنطقة الصليبية وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لقوات الامن الخاصة العميد مرزوق سالم المرزوق، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت العقيد صعفاك الصعفاك، ومدراء الإدارات، حيث نقل إليهم تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، مشيداً بوجودهم على رأس عملهم وبعيداً عن أهلهم وذويهم، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل بالمعسكر والإدارات العاملة وطبيعة عمل كل منها وأعداد القوة العاملة في مختلف الوحدات التخصصية والإجراءات المتبعة إدارياً وتدريبياً، واطلع على الآليات والمعدات وجاهزيتهم وكفاءتهم في التعامل مع الظروف والمعطيات المختلفة، متمنياً لهم التوفيق والسداد فيما يخدم المصلحة العامة ويحفظ أمن الوطن وأمان مواطنيه.

خلال جولاته التفقدية في قطاع الأمن الجنائي وقطاع أمن المنافذ

اليوسف لرجال الأمن: واصلوا بذل الجهد والعطاء من أجل الوطن

تأمين سلامة المسافرين وعودة الحجاج والقادمين من موسم الإجازات إلى أرض الوطن

تأكيداً على ما يحظى به منتسبو وزارة الداخلية في كافة القطاعات من رعاية واهتمام القيادات العليا والتواصل معهم في الأعياد والمناسبات.. واصل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح جولاته التفقدية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث قام بجولة في قطاع الأمن الجنائي للاطمئنان على سير العمل بما يحقق الارتقاء والتطور بالقطاع وفي إطار دعم المنظومة الأمنية وزيادة كفاءتها.

ولدي وصول الفريق الشيخ اليوسف كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، والمدراء العامون وعدد من قيادات قطاع الأمن الجنائي.

حيث نقل وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ اليوسف إلي رجال قطاع الأمن الجنائي تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل من أجل خدمة الوطن وتحقيق الأمن.

واختتم وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، زيارته بتوجيه الشكر لرجال قطاع الأمن الجنائي، مطالباً إياهم بمواصلة بذل الجهد والعطاء.

زيارة مطار الكويت الدولي



بعد ذلك قام وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف بجولة تفقدية لقطاع أمن المنافذ (مطار الكويت الدولي) استقبله خلالها مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار بالإنابة العقيد عيسى الفيلكاوي، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن المنافذ زار خلالها صالة المغادرين واطلع على آلية سير العمل في كاونتر جوازات المطار وصالة إصدار التأشيرات وبوابات الدخول وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها في التعامل مع الظروف والمعطيات المختلفة وإجراءات التفتيش، وطالبهم بتقديم كافة الإجراءات والتسهيلات في أسرع وقت ممكن وتأمين سلامة المسافرين وعودة الحجاج والقادمين من موسم الإجازات إلى أرض الوطن سالمين.



وأعرب عن تقديره لجهود رجال الامن العاملين في المطار وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن الخطط الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الداخلية في هذا الصدد.