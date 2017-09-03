في إطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات وزارة الداخلية للتأكد من الاستعدادات ومدى الجاهزية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية.. قام وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف بزيارة للمراكز البحرية أول أيام عيد الأضحى المبارك امس الجمعة يرافقه رئيس القطاع الأوسط بالإدارة العامة لخفر السواحل المقدم ركن بحري الشيخ مبارك الصباح، وعدد من قيادات الإدارة العامة لخفر السواحل.

بعد ذلك قام بجولة بدأت بالقطاع الأوسط (سواحل السيف وسواحل الجليعة وسواحل جابري) ثم قام بجولة في القطاع الجنوبي (مركز الخيران الساحلي ومركز جزيرة ام المرادم ومركز جزيرة قاروه والزوارق البحرية المرابطة ووحدات الحراسة الساحلية على الشريط الحدودي)، ثم قام بجولة بالقطاع الشمالي (مركز جزيرة وربة ومركز الصبية الساحلي)، واختتم جولته في قاعدة صباح الأحمد (غرفة العمليات).

وقد نقل إليهم الفريق الشيخ محمد اليوسف تحيات وتهاني الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بهذه المناسبة الطيبة المباركة مشيداً بتواجدهم على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه والتضحية من أجل رفعة شأنه وحمايته من الاخطار باعتبارهم العيون الساهرة التي تضحي بالغالي والنفيس ولا تتوقف عن العطاء للوطن الذي يستحق منا الكثير.

وأوضح أن رجال خفر السواحل كل في موقعه يمثلون الدرع الواقية للوطن وعيونه اليقظة الساهرة لحماية المياه الإقليمية ويعملون ضمن منظومة أمنية متكاملة.



وأشاد الفريق الشيخ محمد اليوسف بما لمسه من انجازات أمنية وتقنية على مستوى عالي تحققت على أرض الواقع بسواعد أبناء الكويت المخلصين والأوفياء الذين يصلون الليل بالنهار من أجل أمن الوطن وأمان مواطنيه وجاهزيتهم ودورهم في حماية السواحل الكويتية وتأمين سلامة مرتاديها.



ومن جانبهم أعرب رجال الإدارة العامة لخفر السواحل عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تؤكد تواصل العلاقات الطيبة بين القيادات الأمنية والعاملين في وزارة الداخلية.