قام وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بزيارة لمقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة، حيث التقى مسؤولي البعثة وتداول معهم شؤون الحجاج الكويتيين لهذا العام.

كما التقى بعثه الحج من منتسبي وزارة الداخلية والتي تضم ضباط وضباط صف ومدنيين من كافة قطاعات الوزارة المتواجدين في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث نقل لإخوانه رجال الأمن تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح واعتزازه بهم وبإخلاصهم متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وعوداً حميداً إلى أرض الوطن، يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تتبناه الوزارة لمنتسبيها.