محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الاحمدي بإحالة جثة مواطن شاب الى الطب الشرعي مع فتح تحقيق موسع مع شابين أكد والد المتوفى أنهما نقلا ابنه وهو متوفى الى منزل الأسرة في العدان.



وبحسب مصدر أمني، فإن شابا كويتيا من مواليد 1983 أبلغ عمليات الداخلية بوفاة أحد أقاربه، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال أمن مبارك الكبير وشوهدت سيارة إسعاف.



وبسؤال المسعف، قال إن الجثة لشاب، وهو متوفى ويتعذر نقله، وان الجهة التي ستوصله هي الادلة الجنائية.

وبسؤال والد الشاب، قال إن زميلي ابنه (ع.ر.) و(ل.ي.) من مواليد 1994 هما من نقلا الجثمان الى منزله.

هذا، ومن المقرر أن يحدد الطب الشرعي ملابسات وفاة الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وأيضا من شأن التحقيق مع زميليه الوقوف على أسباب الوفاة.