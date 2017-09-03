هاني الظفيري

اقتيد 3 مواطنين الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات على ان يحال احدهم عقب انتهاء التحقيقات معه وتوجيه تهمة تعاطي مواد مخدرة، الى ادارة التنفيذ المدني لكونه مطلوبا لدين قدره 35 ألف دينار.

وبحسب مصدر امني، فإن دورية تتبع امن الفروانية وخلال جولة لها في منطقة الفروانية شاهدت مركبة يترنح قائدها وتبين ان بها 3 اشخاص، وعليه تم الطلب من قائدها التوقف، وبعد مراوغة ومحاولة هروب فاشلة امتثل قائد المركبة لرجال الامن وتوقف وتبين انه ومرافقيه في حالة تعاط، وبتفتيش الشبان الثلاثة عثر معهم على اوراق قصدير بها مواد مخدرة، ولدى الاستعلام عن الشبان الثلاثة تبين ان احدهم مدين بمبلغ 35066 دينارا.