هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر بإحالة 3 وافدين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في ضبطتين منفصلتين، الاولى تم خلالها ضبط كيسين من الحجم الكبير يحتويان على شبو، والضبطية الاخرى لحيازة بنغالي يدعى (أ.خ) 218 بُطلا محليا.

وبحسب مصدر أمني، فإن دورية تتبع أمن الفروانية وخلال جولة لها في منطقة خيطان اشتبهت في وافد، وعند توقيفه ظهرت عليه علامات الارتباك، وبإخضاعه للتفتيش عثر معه على كيسين بهما مادة الشبو، واعترف بحيازة الشبو بقصد الاتجار.

وفي منطقة خيطان تم الاشتباه في وافد يحمل كيسا ازرق، وعند الطلب منه التوقف وطلب إثباتاته قام بالهرب تاركا الكيس الذي تبين ان به 3 زجاجات خمر محلي، فتمت ملاحقته وضبطه، وبالتحقيق معه ارشد عن اخفائه 214 زجاجة في مقر سكنه قال انه اشتراها بقصد الاتجار.