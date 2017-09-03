هاني الظفيري

اقتيد وافدان الى مخفر شرطة الأندلس لاتهامهما بدخول مسكن مواطن بقصد ارتكاب جريمة وعثر بحوزتهما على ما يؤكد أن دخولهما بقصد لقاء محرم مع وافدة آسيوية.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا أبلغ عمليات «الداخلية» بأنه وجد وافدين داخل مسكنه، وبسؤالهما عن أسباب دخولهما قالا إنهما تلقيا اتصالا لإصلاح التكييف، وإن الخادمة هي من اتصلت عليهما، وأضاف المصدر: انتقل رجال الأمن وتم القبض على والوافدين اللذين اعترفا بأنهما على علاقة محرمة مع الخادمة، وانها قامت بدعوتهما الى جلسة محرمة.

وبتفتيش الوافدين عثر معهما على أدوات تؤكد أن دخولهما منزل المواطن بقصد لقاء محرم.