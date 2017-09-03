أخمدت فرق الإطفاء حريقا شب في سرداب بناية مكونة من ٩ طوابق في منطقة الفروانية مساء اول من امس الجمعة، كان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا مساء الجمعة يفيد باندلاع حريق في عمارة، وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الفروانية والجليب بقيادة رئيس مركز إطفاء الفروانية بالإنابة المقدم خالد كنعان، وعند الوصول الفرقة تبين ان الحريق شب في سرداب عمارة مكونة من 9 طوابق يستخدم كمخزن لتجهيز الافراح.

وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء بإخلاء البناية من السكان ومكافحة الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، فيما تمت عملية إخماد النيران من دون وقوع أي إصابات تذكر.



وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.