اللواء منصور العوضي تفقد المنافذ البرية

واصل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف، جولاته التفقدية على قطاعات وزارة الداخلية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وقام بجولة تفقدية شملت قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وقطاع الأمن الخاص.

واستهل الفريق اليوسف جولته بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، حيث كان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم ومديرو الإدارات في القطاع.

وقام الفريق الشيخ اليوسف بجولة للاطلاع على آلية العمل والإجراءات المتخذة في أعمال الحراسة والتفتيش. ثم توجه إلى معسكر القوات الخاصة بمنطقة الصليبية وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار، ومديرو الإدارات، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل بالمعسكر والإدارات العاملة وطبيعة عمل كل منها واعداد القوة العاملة في مختلف الوحدات التخصصية والإجراءات المتبعة إداريا وتدريبيا، واطلع على الآليات والمعدات وجاهزيتهم وكفاءتهم في التعامل مع الظروف والمعطيات المختلفة، وحرص اليوسف على ان ينقل لكل القطاعات والضباط تهاني وتبريكات نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الجراح بالعيد.

في سياق متصل، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي يرافقه مدير عام المنافذ البرية بالإنابة العقيد علي البناي، بجولة تفقدية بمنافذ السالمي والعبدلي والنويصيب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للاطلاع على سير العمل.