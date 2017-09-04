هاني الظفيري

أحيلت جثة طفل حديث الولادة ذكر الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته وإذا ما كان قتل أم ولد متوفيا ام ان تركه بجوار حاوية قمامة وفي درجات حرارة تصل الى الـ 50 هو ما من تسبب في مصرعه.

وكلف رجال مباحث حولي بالتحري للوقوف على هوية ذوي الطفل ومن تخلص من الجثة.

وبحسب مصدر امني، فإن وافدا مصريا قد ابلغ عمليات الداخلية انه وخلال توجهه الى منزله في حولي لاحظ لفافة ملقاة الى جوار حاوية قمامة وتعبث بها مجموعة قطط فاقترب من اللفافة واذ به يجد جثة طفل.

واضاف ان رجال الامن انتقلوا الى موقع البلاغ ومعهم رجال الاسعاف الذين تأكدوا من وفاة الطفل ليتم اخطار الأدلة الجنائية ومباحث المنطقة.