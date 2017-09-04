الأول ضبط في حملة تفتيش والثاني اشتبهت به دورية

هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء ركن صالح العنزي بإحالة وافد مصري الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان عثر بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي. وقال مصدر امني ان الصدفة لعبت دورا مهما في ضبط الوافد. .

وأضاف المصدر انه خلال حملة تفتيش في منطقة الفروانية تم توقيف وافد مصري من مواليد 1973، حيث تم الاشتباه فيه، وبإخضاعه للتفتيش عثر معه على كيسين صغيري الحجم بهما شبو و10 إبر صغيرة الحجم وإبرتين متوسطتين وميزان حساس وكيس آخر به مادة الشبو يزن 24 غراما.

من جهة أخرى، أحيل وافد مصري من مواليد 1994 إلى المكافحة بعد ضبطه بحيازة سجائر ملغومة.

وكانت إحدى الدوريات الأمنية تقوم بجولة في أحد المجمعات الشهيرة عندما شاهدت الوافد يلقي بعلبة سجائر ويلوذ بالفرار، فتم ضبطه عقب ملاحقته حيث جرى تفتيش العلبة التي قام بإلقائها وتبين أن بداخلها مواد ملفوفة يشتبه بأنها مخدرة، وعند سؤال المذكور عما بداخل علبة السجائر قال إنها نوع ماريغوانا، وقد أحيل الى مخفر شرطة الأندلس ومنه الى المكافحة.