هاني الظفيري

بناء على تعليمات الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح، قام مساعد مدير أمن العاصمة العقيد ناصر العدواني وبمعاونة قائد منطقة كيفان العقيد خالد بوناشي ومدير إدارة العمليات والدوريات العقيد نايف الحجرف وقائد المنطقة الوسطى بالوكالة المقدم عبدالرحمن اليوسف ورئيس مخفر الشويخ الصناعية الرائد خالد البناي بحمله أمنية صباح امس في كراجات الشويخ الصناعية لضبط مركبات الرعونة والاستهتار التي يقوم ملاكها بإصلاحها بدون إذن، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 15 مركبة (زد - جي تي)، وتم تحرير 5 مخالفات لأصحابها وهي تصليح مركبة بدون إذن، عدم وجود لوحات، عدم وجود تأمين للمركبات (منتهية منذ سنوات)، تغيير شاصي، بالإضافة إلى تركيب لوحات خليجية بدون تأمين.

وأحيلت جميع المركبات الى كراج الحجز بعد مخالفتها.