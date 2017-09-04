عبدالله قنيص

دأب شخص مجهول يدعى «هـ» على الاتصال عبر الهاتف النقال لمواطن وتوجيه ألفاظ غير لائقة ومشينة اليه، وطلب المواطن من الشخص المجهول الكف عن الاتصال والسب، ولكن الطرف الثاني لم يتوقف عن «رنات الهاتف» ضد المواطن الذي قام بالتوجه الى السلطات الامنية في مخفر السلام بجنوب السرة وابلغهم عن هذا المزعج وزودهم برقم هاتفه، واحيلت الشكوى الى جهات التحقيق التي قامت باستدعاء صاحب الخط وذلك للتحقيق معه بهذه الشكوى المقدمة ضده.

من جانب آخر، تلقت مواطنة عدة اتصالات من شخص مجهول الهوية دأب على تحريضها على الفسق والفجور رغم صده ومنعه من هذا التصرف الذي يقوم به بالتحريض، لكن الشخص الذي يستخف دمه خلال الاتصالات على المرأة ضاق بها هذا الامر، حيث توجهت الى السلطات الامنية وتقدمت بشكوى ضد المتصل ثقيل الدم وزودت الجهات الامنية المختصة برقم هاتفه.