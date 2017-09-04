محمد الجلاهمة

لم يكن يوم الأميركي الإيراني الأصل (أحمد.خ.ن) في جمرك العبدلي عاديا، ولم يكن في خياله ان رجال الجمارك ذوو عيون يقظة لكل شاردة وواردة تدخل أو تخرج من البلاد.

الأميركي الذي كان يحمل معه عدة حقائب لم يرد بصورة واضحة على سؤال موظف الجمارك (م.ع.ع): هل تحمل أي ممنوعات في هذه الحقائب؟ واعرض عن الموظف، لكن أجهزة التدقيق كشفت عن وجود أجسام على شكل مسدسات ما دفع الموظف الى اجراء تفتيش دقيق لكل محتويات الحقائب.

وهنا ثار الأميركي ـ الايراني الأصل، وهاج وماج ورفع يده بوجه المفتش الجمركي، ووجه حديثه بصوت مرتفع: لماذا تعاملونني هكذا؟ أنا لست من البدون أو العراقيين، أنا أميركي، لكن المفتش لم يأبه بتصرف الأميركي خصوصا بعدما تبين بالفعل حمله ممنوعات في حقائبه.

واخذت الحادثة مجراها وسجلت قضية واحيل الأميركي ـ الايراني الأصل الى مخفر القشعانية بتهمة إهانة موظف عام وحمله ممنوعات في حقائبه.