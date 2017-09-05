واصل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، جولاته التفقدية حيث زار قطاعات المرور والأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة.

واستهل الفريق اليوسف جولاته بزيارة الى غرفة عمليات المرور وغرفة التحكم المركزي واستمع إلى آلية العمل بهما، مشيدا بوجود رجال المرور الدائم ومتابعتهم للحالة المرورية على الطرق في جميع المحافظات.

ثم توجه الى الإدارة العامة لشرطة النجدة وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال حاتم الصايغ، ومدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة العقيد جمال الفودري، وعدد من مديري الإدارات.

واستمع الفريق اليوسف إلى شرح موجز عن عمل دوريات شرطة النجدة وآلية تلقي البلاغات والتعامل السريع معها وانتشارها في كل المحافظات، حيث أشاد الفريق اليوسف بدور منتسبي الإدارة العامة لشرطة النجدة وما يبذلونه من عطاء ويقدمونه من عمل شاق ومخلص.

واختتم الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، جولته التفقدية بزيارة قطاع الأمن العام وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، ومدراء الأمن بالمحافظات ومساعدوهم ومديرو الإدارات التابعة للقطاع.

واستمع الفريق الشيخ اليوسف إلى شرح عن آلية العمل والمهام والواجبات التي يقوم بها القطاع والتنسيق التام فيما بينه وبين الأجهزة الأمنية الأخرى للتعامل مع أي احداثيات أو سلوكيات خاطئة.

وتوجه الفريق اليوسف بالتحية والتقدير لقطاع الأمن العام لما شاهده من جاهزية، ونقل الفريق الشيخ اليوسف الى الجهات التي زارها ومنتسبيها تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.