التشكيل استهدف مواقف جمعية المهندسين ومعهد صحي في الرقعي هاني الظفيري

أغلق رجال ادارة مباحث محافظة حولي ملفات 22 قضية ما بين جناية وجنحة وتنوعت بين سلب وافدين وسرقة مركبات، وذلك بعد ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 اشخاص بعضهم من ارباب السوابق، حيث تخصصوا في ارتكاب جرائم سلب بالقوة وسرقة مركبات عن طريق الكسر في مواقف ملعب جمعية المهندسين الواقعة بمنطقة بنيدر القار، كذلك مواقف معهد صحي يقع بمنطقة الرقعي، وتم ضبط بعض المسروقات وكانت عبارة مجموعة هواتف نقالة وهي حصيلة عمليات السرقات التي قاموا بها ويصل عددها الى 13 هاتفا نقالا، وكذلك الاداة المستخدمة بعمليات الكسر، حيث اعترف التشكيل باستهداف عدة مركبات.

وعثر مكتب مباحث مخفر شرطة السالمية بحوزتهم على 7 دراجات نارية مسروقه كانوا يقومون بسرقتها باستخدام مفك يدوي لتسهيل عملية التشغيل بطريقة احترافية عن طريق فتح قفل الدراجة، ثم يقومون بتشغيل الدراجة عن طريق ربط الاسلاك الموجودة داخل نظام التشغيل (السلف)، وعقب ذلك يرتكبون بها جرائم سلب بمختلف مناطق الكويت، كما تم ضبط الاداة المستخدمة بعمليات السرقة.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين يقومون بالتنسيق فيما بينهم، اذ يرافق قائد الدراجة شخص آخر يجلس خلفه، ومن ثم يتجه ناحية الضحية من الخلف ويسلب ما يحمله من حقيبة او هاتف نقال، واغلب الضحايا يكونون من الجالية الآسيوية.

واقر المتهمون بارتكابهم تلك الجرائم، وتم استخراج القضايا المجهولة المسجلة للمتهمين من ارباب السوابق في حقل السرقات وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فيما كشفت التحقيقات ان المتهمين ارتكبوا 16 قضية في نطاق منطقة السالمية وقضيتين في شرق وقضيتين بميدان حولي وقضية في الاندلس واخرى بالصالحية، وتمت إحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.